Fans Ajax, Feyenoord en PSV lachen om ENORME vraagprijs Haps

Ridgeciano Haps van AZ is zeer gewild op de transfermarkt. De linksback wordt eigenlijk wel bij alle drie de topclubs in de Eredivisie - Ajax, Feyenoord en PSV - genoemd als potentiële aanwinst.



Echter lijkt hij volledig onhaalbaar voor dit trio. AZ vraagt namelijk maar liefst 10 miljoen euro (!) voor Haps. Op Twitter kunnen fans van de klassieke top drie-clubs er wel om lachen. 'Kijk maar mooi verder' is de boodschap nu.





AZ wil 10 miljoen voor Haps. In geen 10 miljoen jaar. We zoeken het wel buiten de grenzen hoor. — Rik Klein Entink (@RikKleinEntink) 25 juni 2017

AZ slaat door met vraagprijs voor Haps en wijst naar topclubs. Haps met transfersom van 10 miljoen euro onhaalbaar. https://t.co/cNdvvDC7r0 — PSV Inside (@psvinside) 25 juni 2017

2 miljoen bieden voor Amrabat is wel erg weinig. Maar wat AZ vraagt voor haps (10 miljoen) is natuurlijk ook van de zotte. — Sander van der Wurf (@der_wurf) 25 juni 2017

AZ wilt serieus 10 mil voor Haps? 🙈😂😂😂 — Brian Suares (@FR_BrianS010) 24 juni 2017

AZ komt in spagaat, Haps wil eerst naar top 3 NL, maar alleen buitenland betaalt 10 mln. Zie Haller...als je teveel vraagt koopt niemand. — Marcel van der Voet (@mvdvoet) 24 juni 2017