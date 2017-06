Jeugdvriend Ronaldo onthult de waarheid: "Hij is verdrietig.."

De laatste weken wordt er enorm veel geschreven over Cristiano Ronaldo. De Portugees zou belasting hebben ontdoken voor zo'n 15 miljoen euro, en zou hierom zelfs willen vertrekken bij Real Madrid.



Van dat alles is echter maar weinig waar. Dat claimt Luís Campos, een goede vriend van Ronaldo sinds zijn jongere jaren, in gesprek met Téléfoot.



"Ik heb een paar berichten met hem uitgewisseld. Hij is heel verdrietig. Het is iemand die zich echt erg concentreert op zijn werk. Ik denk dat hij nu even tijd nodig heeft. De situatie met Real Madrid is momenteel een beetje gespannen. Hij zal echter zijn tijd nemen en de juiste beslissing nemen."





They're also saying Ronaldo will stay. Luis Campos (close friend to Ronaldo) is there and says CR was deeply affected by the accusations. — ´ (@VintagePogbx) 25 juni 2017