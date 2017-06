'Chelsea heeft beet: AS Monaco-ster komt voor enorm bedrag'

Zoals we eerder berichtten, zal AS Monaco deze zomer na Bernardo Silva zeker nog een steunpilaar kwijtraken. De geruchten dat Tiemoue Bakayoko naar Chelsea trekt zijn alomtegenwoordig. De transfer lijkt nu niet meer af te houden.



Want volgens het Franse L'Équipe heeft de speler een aanbod van Manchester United afgewezen. Hij wilt enorm graag naar het Chelsea van Antonio Conte. Manchester United probeerde nog een stokje voor de transfer te steken, maar het heeft gefaald.



Eerder verliet Bernardo Silva hen al voor Manchester City, en ook Kylian Mbappé en Fabinho lijken onhoudbaar te worden.



Chelsea lijkt overigens Nemanja Matic te verkopen aan Manchester United, om zo ruimte en geld te maken voor Bakayoko. Laatstgenoemde zal zo'n 40 miljoen euro kosten.





Courtois next season when he has Bakayoko and Kante in midfield #CFC pic.twitter.com/YYerAagY1O — 👑 Bakayoko 👑 (@KingBakayoko) 24 juni 2017

