'Zeer verrassende wending in transfersoap oud-Ajacied Vermalen'

De aankoopoptie van Thomas Vermaelen bij AS Roma zal niet gelicht worden en bij FC Barcelona rekenen ze, ondanks zijn contract tot medio 2019, niet meer op de 31-jarige verdediger. Volgens Sky Sport Italia is een verlengd verblijf in Italië nu toch nog een optie.



Bovenstaande bron meldt namelijk dat het Italiaanse Torino interesse toont in de Belg. De club uit Turijn is op zoek naar ervaring in haar verdediging. Zo zou het ook naar Gabriel Paletta van AC Milan kijken.



Zo lijkt de passage van Vermaelen in de Serie A nog niet over. Na een opnieuw blessurerijk seizoen bij AS Roma zal hij wellicht een nieuwe club moeten vinden. Hij kwam in Rome amper 12 keer in actie waarvan slechts 7 keer als basisspeler.



Bij Torino kan Vermaelen zomaar eens ploeggenoot worden van Ajacied Amin Younes. De ploeg zou immers erg ver willen gaan voor de Duitse flankspeler.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.