'Hij moet Diego Costa opvolgen bij Chelsea'

De Braziliaanse Spanjaard Diego Costa gaat wel vertrekken bij Chelsea. Een paar weken geleden kreeg hij een niets onthullend sms'je van zijn oefenmeester Antonio Conte en nu is de spits op zoek naar een nieuwe club. Frank Lampard vindt dat de Blues vervolgens voor Romelu Lukaku moeten gaan.



Dat zegt de oud-middenvelder in gesprek met de Engelse pers. "Lukaku zou een uitstekende keuze zijn om Diego Costa te vervangen. Hij heeft bij Everton bewezen dat hij het doel weet staan. Ze zoeken bij Chelsea ongeveer hetzelfde type als Costa. Lukaku weegt ook enorm op een verdediging en kan bovendien nog eens meer dan twintig goals maken per seizoen."



Eerder liet Lampard al weten dat Chelsea het contract van Conte moet verlengen. "De contractverlenging Antonio zou de belangrijkste slag zijn deze zomer, voor mij was hij de man van het seizoen. Je hebt het over de speler van het seizoen en de spelers verdienen ook credits voor afgelopen seizoen. Maar de club is zo gigantisch opgeleefd dat de meeste credits naar Conte zouden moeten gaan. Je zag dat het systeem veranderde en dat hij Chelsea in een bepaalde formatie liet spelen, die uiteindelijk succesvol was."