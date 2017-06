'Torino: maximale prijs voor Ajacied Younes'

Middenvelder Davy Klaassen heeft de deur naar de Johan Cruijff ArenA al achter zich dichtgetrokken en Heiko Westermann volgt hem hoogstwaarschijnlijk, samen met Kenny Tete en misschien wel Jaïro Riedewald. Iemand anders die momenteel in de belangstelling staat is Amin Younes: Torino zou nu een maximaal transferbedrag hebben gecommuniceerd.



Onlangs konden we in De Telegraaf lezen dat de Italianen een bod van 12 miljoen euro zouden hebben uitgebracht op de Duitse vleugelspits van Ajax. Veel meer wil Torino niet betalen, zo schrijven de media in Italië nu. Een totaal transferbedrag van 13 miljoen euro zit er nog wel in, maar 15 miljoen euro vindt men bij Torino al te veel geld voor Younes.



De buitenspeler heeft al een paar keer aangegeven dat hij openstaat voor een transfer naar het buitenland. Dan moet het echter wel ook aantrekkelijk zijn voor Ajax, zo liet hij onlangs weten. Younes werd door de Amsterdammers weggeplukt bij Borussia Mönchengladbach en kreeg het vertrouwen in de ArenA: daar is hij zijn werkgever ongelooflijk dankbaar voor.