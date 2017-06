'Guardiola oordeelt: 70 miljoen euro is niet genoeg'

Manchester City is behoorlijk actief op de transfermarkt, maar dat verwachtten we ook wel na het einde van het seizoen in de Premier League. De Citizens tikten middenvelder Bernardo Silva op de kop bij AS Monaco en worden in verband gebracht met legio spelers. Desondanks mag Sergio Agüero niet weg.



De Argentijn moest in het afgelopen seizoen meermaals op de bank plaatsnemen: Guardiola lijkt namelijk de voorkeur te geven aan het Braziliaanse talent Gabriel Jesus, die het ook wel heel goed deed voor zijn blessure. Paris Saint-Germain is nu geïnteresseerd in Agüero, maar de Citizens zijn heel erg moeilijk van hun stuk te brengen. Een bod van 70 miljoen euro is zonder pardon naar de prullenbak verwezen, aldus The Daily Mail.



Eerder waren de steenrijke Fransen dicht bij een akkoord met Pierre-Emerick Aubameyang, totdat oefenmeester Unai Emery liet weten dat hij de spits uit Gabon helemaal niet nodig had. Naar verluidt heeft de Spanjaard wat betreft Agüero wel groen licht gegeven, maar het wordt een moeilijke zaak om tot een akkoord te komen.