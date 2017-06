'Daarom schat ik Klopp hoger in dan Mourinho'

Liverpool maakte in het afgelopen seizoen vooral indruk tegen de topclubs van de Premier League. Tegen de kleintjes lieten de Reds punten liggen. Desondanks ziet het ernaar uit dat coach Jürgen Klopp het goed voor elkaar heeft. Dat is ook de inschatting van Steve Nicol, die de Duitser hoger plaatst dan José Mourinho.



De voormalige verdediger van Liverpool zegt in gesprek met ESPN: "Mourinho spendeerde afgelopen zomer ruim tweehonderd miljoen euro en eindigde met Manchester United als zesde. Daarom schat ik Klopp hoger in. Ik denk dat hij minder talent heeft, maar hij heeft Liverpool wel naar de top vier geloodst. Dus vertel mij waarom Mourinho in de lijst had moeten staan."



Nicol gaat verder met zijn relaas: "Mourinho was de man toen hij naar Real Madrid ging, maar hij veranderde hen in een verdedigende ploeg. Hij ging naar Chelsea, werd daar kampioen en was opeens weer top. Het jaar daarna was verschrikkelijk en hij heeft Manchester United veranderd in een ploeg die zesde wordt. Onder Fergie was United een club die de Premier League en de Champions League wist te winnen."