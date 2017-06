'Paris Saint-Germain denkt aan megadeal met Real'

Real Madrid gaat hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort aan de slag met Kylian Mbappé van AS Monaco. Dat is een hard gelag voor Paris Saint-Germain, dat ook in de markt is voor de aanvaller, maar optie numero twee is. Volgens L'Équipe denken de Fransen nu aan een andere megatransfer.



Eerder werd Cristiano Ronaldo in verband gebracht met de steenrijke Parijzenaars, maar de Portugees moet van Real blijven waar hij is. Dat laatste geldt vermoedelijk niet voor vleugelspits Gareth Bale, die een klein beetje afgedaan heeft in het Estadio Santiago Bernabéu. Komt Mbappé niet naar het Parc des Princes, dan gaat Paris Saint-Germain voor een deal met de international van het nationale team van Wales.



De Fransen hebben naar verluidt 135 miljoen euro over voor Mbappé. Voor datzelfde geld is Bale wel op te halen bij De Koninklijke, zo beredeneert de bovenstaande krant. De Welsh Wizard wordt overigens ook al tijden in verband gebracht met Manchester United. Ed Woodward van de Red Devils zou de sneltrein ongelooflijk graag naar Old Trafford willen halen.