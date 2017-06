Lukaku haalt uit naar Everton-fans: bullshit

Het is algemeen bekend dat spits Romelu Lukaku van Everton in de zomermaanden mikt op een megatransfer. Dat ligt ietwat gevoelig bij de fans van de Toffees, die alles wat de Rode Duivel doet onder een vergrootglas leggen. Lukaku zelf is daar nu wel een beetje klaar mee.



Onlangs trapte de Belg een balletje met wat vrienden op een veldje. Daar kwam een filmpje van online en daarop was wat Chelsea-reclame te zien. Het schijnt dat Lukaku momenteel bezig is met de Blues, die eerder al de beschikking hadden over de goalgetter. De reacties van de supporters van Everton waren vernietigend, maar de spits slaat nu terug via zijn Twitter-account.



Hij vindt dat de fans van de Toffees zich niet zo druk moeten maken en noemt de ophef 'bullshit'.





Smh... hearing all this BS again.. its just a 5 a side game people! Some of you need to chill 😄✌🏿 — R.Lukaku Bolingoli10 (@RomeluLukaku9) June 24, 2017