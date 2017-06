'Chelsea moet deze zomer maar één ding bewerkstelligen'

De huidige oefenmeester van Chelsea, Antonio Conte, is behoorlijk markant te noemen. Onlangs liet hij Diego Costa bijvoorbeeld per sms weten dat hij mocht uitzien naar een andere club. Frank Lampard is erg onder de indruk van de Italiaan: hij stelt dat de Blues hun hoofdcoach nu al een contractverlenging aan moeten bieden.



In gesprek met de Engelse pers vertelt Lampard: "De contractverlenging Antonio zou de belangrijkste slag zijn deze zomer, voor mij was hij de man van het seizoen. Je hebt het over de speler van het seizoen en de spelers verdienen ook credits voor afgelopen seizoen. Maar de club is zo gigantisch opgeleefd dat de meeste credits naar Conte zouden moeten gaan. Je zag dat het systeem veranderde en dat hij Chelsea in een bepaalde formatie liet spelen, die uiteindelijk succesvol was."



De oud-middenvelder gaat verder: "Het was een enorm goede zet om hem binnen te halen, daar twijfel ik niet over. Ik ben er vrij zeker van dat hij zal blijven en meer spelers zal halen die in zijn systeem passen." Chelsea zou in zee willen gaan met Romelu Lukaku van Everton. Lampard speelde even samen met de Belg. "Chelsea haalde jonge spelers en misschien was het voor hem te vroeg. Ik weet niet of hij geen kansen heeft gekregen destijds."