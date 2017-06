'Komt Verratti niet, dan koopt Barça speler van 80 miljoen'

Zoals bekend wil FC Barcelona graag zakendoen met Paris Saint-Germain en Marco Verratti naar het Camp Nou-stadion halen. De steenrijke Parijzenaars voelen echter helemaal niets voor een transfer en zijn van zins de Italiaan aan zijn contract te houden. Barça schakelt mogelijk door naar optie twee, Saúl Ñíguez van Atlético Madrid.



Ñíguez presteert al een tijdje uitstekend in de Spaanse Primera División en is nog maar 22 jaar oud. Hij vertegenwoordigt ontzettend veel potentie en dat is ook opgevallen bij Robert Fernandez, de technisch directeur van Barcelona. Verratti is nog steeds de eerste optie voor de Catalanen, maar als de Italiaan niet haalbaar blijkt, dan weten ze wat ze op tafel moeten leggen voor Saúl.



De middenvelder van Atlético heeft immers een transferclausule in zijn contract staan die ervoor zorgt dat hij voor 80 miljoen euro van club kan wisselen. Een vertrek van de international van Spanje zou wel heel hard aankomen bij trainer Diego Simeone, want de Madrilenen hebben te maken met een transferban. Ze kunnen dus sowieso geen vervanger halen. Ook de Braziliaanse middenvelder Paulinho wordt nog genoemd bij Barça, maar dat is naar verluidt optie zoveel.