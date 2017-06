'Barça wil Corona, kassa voor FC Twente'

Nog niet zo heel erg lang geleden speelde de Mexicaanse aanvaller Jesús Corona nog voor het Nederlandse FC Twente. Vooral relatief veel geld vertrok de spits uit Enschede naar FC Porto, maar nu staat hij voor een nieuwe transfer. En de Tukkers genieten mee.



Eerder werd Corona al in verband gebracht met een megatransfer naar Borussia Dortmund. De international van Mexico, die overigens niet opgeroepen is voor de Confederations Cup, zou zelfs al in onderhandeling zijn met de werkgever van trainer Peter Bosz. Volgens het Italiaanse Calciomercato is het echter nog niet rond en gaan AC Milan en FC Barcelona zich ermee bemoeien. Dat laatste dienen we met een korreltje zout te nemen, omdat de Catalanen al beschikken over bijzonder veel aanvallende opties.



Feit blijft dat Corona de inzet lijkt te zijn van bijzonder wat transfergeweld. Dat is goed nieuws voor Twente, want bij de verkoop van de aanvaller aan het Portugese Porto bedongen de Tukkers een doorverkooppercentage van dertig procent. Men rept momenteel van een transfersom die boven de 20 miljoen euro zal liggen.