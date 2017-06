'Rooney vraagt véél te veel geld voor transfer'

Aanvaller Wayne Rooney kwam in het afgelopen seizoen maar mondjesmaat in actie voor zijn werkgever Manchester United. De Red Devils willen de international van Engeland eigenlijk het liefste verkopen, maar de spits zelf vraagt wel heel erg veel geld. Daarom is het nog helemaal niet zo zeker dat hij ook daadwerkelijk weggaat.



The Daily Mail schrijft dat er in het recente verleden verschillende geïnteresseerden zijn geweest voor Rooney. Die laatste zou echter niet heel veel water bij de wijn willen doen: op Old Trafford verdient hij op jaarbasis 17,6 miljoen en dat loon wil hij benaderen bij een nieuwe werkgever. Het bedrag is echter niet te betalen voor de clubs die Rooney op hun radar hebben.



Het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman werd onlangs nog gelinkt aan Rooney, maar de Toffees vinden 17,6 miljoen euro gewoonweg te veel. Rooney zelf wil niet naar de Chinese Super League verhuizen met zijn familie en dat zorgt ervoor dat er eigenlijk maar weinig opties overblijven. Mogelijk kiest hij ervoor om zijn contract uit te dienen, maar dat gebeurt dan waarschijnlijk wel in vergetelheid.