'Tete en Raiola verpesten transferkansen'

Vleugelverdediger Kenny Tete is op weg naar de uitgang bij Ajax, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Het is echter nog onbekend waar de rechtsback precies gaat spelen. Een tijdje geleden had hij een voorkeur voor Internazionale, maar dat haakte af. En datzelfde gebeurt nu mogelijk met Galatasaray.



Volgens diverse media zijn de Turken er zelf wel zo'n beetje uit met directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax. Tete ligt nog maar één jaar onder contract in de Johan Cruijff ArenA en is relatief goedkoop op te pikken: hij moet maximaal drie miljoen euro kosten. Klaarblijkelijk is de Nederlander echter uit op een financiële klapper: Galatasaray zou geschrokken zijn toen Mino Raiola de eisen van zijn cliënt op tafel legde.



De Turken willen Tete een salaris bieden van 1,5 miljoen euro per seizoen. Zelf wil de Oranje-international echter minstens 2,5 miljoen euro per jaar verdienen. Het verschil tussen vraag en aanbod is wel heel erg groot en volgens de laatste berichten uit Turkije oriënteert Cim Bom zich nu op de transfermarkt. Men denkt aan andere opties.