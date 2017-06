'Bizarre wending in transferoorlog om Van Dijk'

De naam van Virgil van Dijk komt al een half jaar prominent voor in alle transferbulletins. De centrumverdediger is nog steeds eigendom van Southampton, maar je zou denken dat dat niet heel lang meer kan duren. Chelsea wil naar verluidt 68 miljoen euro voor hem betalen, maar opeens gaat Liverpool zich er weer mee bemoeien.



En dat laatste is wel heel erg opvallend te noemen. De Duitse oefenmeester Jürgen Klopp stond in het recente verleden al een aantal keer in contact met de Oranje-international, maar dat viel niet goed bij de Saints. Liverpool kwam vervolgens op de proppen met een officieel statement: de Reds zouden niet meer voor Van Dijk gaan. Volgens The Daily Mail was dat bericht echter schijn.



Opeens zou Liverpool namelijk weer aangegeven hebben wél geïnteresseerd te zijn in de diensten van de Nederlander. Het is inmiddels algemeen bekend dat Van Dijk zelf het meeste voor de ploeg van middenvelder Georginio Wijnaldum voelt, dat is zijn droomclub. Het bovenstaande dagblad schrijft dat de beleidsbepalers van Chelsea zich zorgen maken: men dacht Van Dijk al binnen te hebben.