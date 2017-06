'BBC-lid vertrekt: transfer van 100 miljoen euro'

Vleugelspits Gareth Bale wordt eigenlijk elke transferperiode weer wel in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid. Volgens het medium Sport gaat het er nu dan echt van komen: de Welshman mag vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Manchester United zou vervolgens zijn bestemming zijn.



Bale ligt al een tijdje niet zo lekker in Madrid. In het afgelopen seizoen werd hij zo nu en dan zelfs uitgefloten door de fans van De Koninklijke in het Estadio Santiago Bernabéu, die liever Marco Asensio zien op de plek van de Welsh Wizard. In een gesprek met de afvaardiging van Kylian Mbappé, het belangrijkste target van de grootmacht, zou coach Zinedine Zidane gezegd hebben dat Bale weggaat.



Voorzitter Florentino Pérez wilde ooit zakendoen met Santos en Neymar naar Madrid halen. Dat mislukte, want de international van Brazilië voelde meer voor FC Barcelona. De preses plukte vervolgens Bale weg bij Tottenham Hotspur voor veel geld, maar daar zou hij sindsdien alleen maar spijt van hebben gehad. In Spanje denkt men dat de maat nu vol is voor Pérez. Sport rept van een transfer van 100 miljoen euro naar Manchester United.