'AS Roma haalt naast Karsdorp nóg een Nederlander'

De Italiaanse topclub AS Roma staat op het punt om verdediger Rick Karsdorp van Feyenoord vast te leggen. De Romeinen betalen ongeveer 15 miljoen euro voor de back, hoewel dat bedrag nog wel op kan lopen door bonussen. Vermoedelijk gaat de Serie A-ploeg vervolgens voor nóg een Nederlander.



Roma is van plan veel geld uit te geven, maar dat kan ook. De Romeinen hebben Mohamed Salah immers verkocht aan Liverpool voor een ontzettend mooi bedrag en ook met Zenit Sint-Petersburg onderhandelt men over twee spelers. Er zal dus nog wel een mooi potje vrijkomen en de Italiaanse media weten dat technisch directeur Monchi binnenkort voor buitenspeler Quincy Promes zal gaan. In Oranje valt de vleugelspits soms ietwat tegen, maar bij Spartak Moskou doet hij het geweldig.



Promes is zeker geen goedkope optie en mogelijk moet hij zelfs bijna net zoveel als Salah kosten, die voor 40 miljoen euro werd verhandeld aan de hierboven genoemde Reds. Monchi houdt echter wel van een robbertje onderhandelen en binnenkort zullen we hoogstwaarschijnlijk wel weten wat Roma precies overheeft voor de Oranje-international.