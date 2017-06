'Boze Benitez zorgt voor broeinest in Newcastle'

Het seizoen moet nog beginnen, maar nu al is het ouderwets onrustig bij Newcastle United. De broodheer van Tim Krul en Siem de Jong heeft vooralsnog weinig succes op de transfermarkt en de frustratie neemt toe.



In Engeland is het niet abnormaal dat de markt pas laat op gang komt. Newcastle United wil evenwel voorkomen dat het doemscenario opnieuw toeslaat en dus wil de promovendus graag snel toeslaan. Manager Rafa Benitez diende een wensenlijstje in, maar volgens The Mirror is de Spanjaard ontevreden over de afhandeling.



'The Magpies' hebben nog niemand aangetrokken en dat is volgens de manager onbegrijpelijk. Aankopen als Willy Caballero, Tammy Abraham en Florian Lejeune mislukten. Benitez zag bovendien de hoofdscouting vertrekken en dat baart hem naar verluidt zorgen.



Het is niet duidelijk of Benitez zijn lot wil verbinden aan deze materie.