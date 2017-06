'Ontevreden Janssen mogelijk naar de Bundesliga'

Vincent Janssen zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Duitse Bundesliga. De 22-jarige spits zou in beeld zijn bij Borussia Mönchengladbach, zo meldt The Mirror.



Janssen stapte vorig jaar zomer na een uiterst productief seizoen bij AZ over naar Tottenham Hotspur. De Oranje-international gunde zichzelf een jaar tijd om te wennen. Dat seizoen is nu voorbij en de conclusie luidt dat een doorbraak bij de Londenaren ver weg is, zeker met Harry Kane voor zich in de pikorde.



De spits wil deze zomer nadenken over een volgende stap in zijn loopbaan en Borussia Mönchengladbach geldt als optie. De Duitsers hebben Mahmoud Dahoud verkocht aan Borussia Dortmund en dus is er behoefte aan een kwaliteitsinjectie voor de voorhoede. Janssen is meermaals bekeken met een vermoedelijk positief oordeel als resultaat.