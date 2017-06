"Zij laten dat wel uit hun hoofd met Dirk aan het roer"

Dirk Kuyt is op zijn 36ste gestopt met profvoetbal. De Katwijker blijft wel behouden voor landskampioen Feyenoord, waar hij mogelijk een opleiding tot beleidsbepaler krijgt. Marketeer Chris Woerts ziet dat wel zitten.



"Van der Sar heeft de Cruyff University gedaan", vertelt de oud-bestuurder van Feyenoord in Voetbal International. "Dirk kan bijvoorbeeld op Nijenrode een cursus sportsleadership management volgen en daarmee bagage krijgen. De rest leert-ie in de praktijk. Ik zie geen enkel probleem."



Ook Boudewijn Poelmann van de Vrienden van Feyenoord juicht dit toe. "Je kunt inderdaad blijven zeggen: Dirk is jong en onervaren, maar ik zou dat juist zien als een groot voordeel. Kijk naar wat je wél krijgt! En dat is iemand die in alle geledingen goed ligt. Zij die problemen willen veroorzaken, laten dat wel uit hun hoofd met Dirk aan het roer. Hij is een leider en verbinder, dat heeft-ie bewezen."