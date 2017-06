Deelnemersveld La Liga compleet na comeback in return

In Nederland zijn enkele teams dit weekeinde alweer begonnen, maar in de Spaanse Primera División is er nu pas duidelijkheid. Getafe CF is zaterdagavond gepromoveerd naar de hoogste divisie.



Getafe verloor de play-offwedstrijd tegen Tenerife nog met 1-0, maar de return pakte wel gunstig uit: 3-1. Alle doelpunten vielen al voor rust. Dani Pacheco (twee keer) en Alejandro Faurlin zorgden voor euforie, waar Anthony Lozano bij 2-0 tegen wist te scoren.



Een tweede uitdoelpunt had Tenerife weer naar La Liga geloodst en dus ontstond een bloedstollende tweede helft. De bezoekers scoorden niet meer, waardoor Getafe na een jaar afwezigheid terug is in La Liga. De nummer drie van de Segunda División volgt daarmee Huesca en Cádiz.





Afgelopen! Getafe keert na een jaar afwezigheid terug in de Primera Division! pic.twitter.com/145yGNnjkn — Ziggo Sport (@ZiggoSport) June 24, 2017