Liverpool wees Alves af: "We hadden een deal"

Liverpool heeft in 2002 nagelaten om Dani Alves naar de Premier League te halen. Voor 23 miljoen pond kon de Braziliaan worden opgepikt bij Sevilla, maar uiteindelijk besloot de technische leiding af te zien van zijn komst.



"We hadden een overeenkomst, eindelijk na enorme complicaties. We hadden Dani Alves beet, maar toen was de discussie of we twee spelers moesten kopen of alles moesten spenderen aan een back", vertelt voormalig bestuurder Rick Parry aan BBC Radio Merseyside.



"Alves was toen niet de speler van nu, maar hij beviel ons wel. Of hij een betere aankoop zou zijn dan Jermaine Pennant of Peter Crouch? Waarschijnlijk wel, maar dat is achteraf. Nu zouden we wellicht een andere aanpak hanteren door te focussen op één speler in plaats van steeds vijf of zes", aldus Parry.



Chelsea en Manchester City willen de rechtsback deze zomer ophalen bij Juventus.