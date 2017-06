"Als je zoveel goals maakt, dan dan je wel wat"

Als één van de eerste Eredivisie-clubs is FC Twente zaterdag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook Oussama Assaidi werd begroet in Hengelo na een lange absentie.



Assaidi werd begin 2017 ingelijfd en kroonde zich in Zwolle direct tot matchwinnaar met een heerlijke lob. Daarna ging het mis. "Ik ben afgelopen halfjaar veel geblesseerd geweest. Dat kwam doordat ik een jaar helemaal niet had gespeeld", zo laat de Marokkaanse buitenspeler weten aan FOX Sports.



"Ik heb het tot het einde van het seizoen eigenlijk rustig aan gedaan, zodat ik nu een goede voorbereiding kan draaien. Vorig jaar heb ik dat niet gehad", aldus Assaidi, die in Enschede misschien wel een koppel gaat vormen met Jupiler League-topscorer Tom Boere. "Als je zoveel goals maakt, dan denk ik dat je wel wat kan."