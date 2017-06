Bondscoach hekelt 'meest trendy journalisten' na klap

Rusland is volgend jaar zomer het epicentrum van het wereldwijde voetbal. De gastheer van het WK 2018 wil sportief hoge ogen gooien, maar vloog zaterdag al in de groepsfase uit de Confederations Cup in eigen land.



Na de 2-1 nederlaag tegen Mexico kreeg bondscoach Stanislav Cherchesov de volle lading. Volgens een journalist uit Rusland hangt hem nu ontslag boven het hoofd. "Als je duidelijker bent over waar je die informatie vandaan haalt, dan kan ik misschien reageren", somberde Cherchesov (53).



"We hebben in dit land de meest trendy journalisten - met anonieme bronnen - en ik zou graag met jullie blijven werken. En doe vooral de groeten aan die bron waarover je gedroomd hebt", aldus de bondscoach, die niet wanhoopt. "Ik denk dat we fans genoeg redenen hebben gegeven om optimistisch te zijn. Het team heeft alles gegeven, dat heeft iedereen die de duels keek op tv of in het stadion kunnen zien."