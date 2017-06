Lyon jaagt op 'Gunner' ondanks 'stiekeme hoop'

Olympique Lyon wil naast Bertrand Traoré nog een kwaliteitsinjectie geven aan de voorhoede. De Franse topclub denkt namelijk concreet aan Arsenal-spits Olivier Giroud.



"Er is op een zeker moment contact geweest met Giroud. We waarderen hem, hij is productief en heeft de ambitie om op het WK in Rusland te spelen", vertelt Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas in L'Equipe. "Hij heeft me persoonlijk verteld zijn tijd te nemen."



Aulas vervolgt: "Zijn hoofdstuk bij Arsenal is nog niet compleet. Hij heeft de stiekeme hoop dat hij volgend seizoen de eerste spits kan worden, maar Arsène Wenger bezit de sleutelrol en wij kijken mee. We hopen zo snel mogelijk een topaanvaller uit Europa te halen."



Een pikant detail: Lyon-aanvaller Alexandre Lacazette geldt als topprioriteit voor datzelfde Arsenal.