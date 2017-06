Oud-Ajacied naar PEC: "Dat kan later altijd nog"

Dico Koppers had de mogelijkheid om in het buitenland te gaan voetballen, maar de linksback is ingegaan op een aanbod van PEC Zwolle. De oud-Ajacied (25) is blij met zijn nieuwe uitdaging.



"Ik heb best aanbiedingen gehad. Uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Dat kan later altijd nog", vertelt Koppers aan De Stentor. "Ik had het gevoel nog niet klaar te zijn in Nederland. Bij Twente was mijn eerste seizoen nog aardig, maar bij Willem II is het niet geworden wat ik ervan gehoopt had. Ik wil hier alsnog laten zien dat ik het voetballen echt niet ben verleerd."



In Zwolle heeft Koppers voor twee jaar getekend. "Ik had een goed gevoel bij PEC. Deze club past bij me en dat heeft vooral met de speelstijl te maken." Wel kan hij pas over 'een paar weken' vol gas geven door een enkelblessure. "Ik moet hier eerst goed van herstellen. Daarna wil ik veel spelen en hoop ik de weg omhoog weer te vinden in mijn carrière."