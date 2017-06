Lampard adviseert Chelsea: "Een geweldige aankoop"

Frank Lampard adviseert zijn grote liefde Chelsea om Romelu Lukaku terug te halen naar Stamford Bridge. De inmiddels gestopte Engelsman is zeer te spreken over de spits van Everton.



Aan Sky Sports wijst Lampard op zijn oud-teamgenoot. "Hij was op dat moment nog jong en misschien kwam Chelsea te vroeg voor hem. Hij kreeg weinig kansen, maar hij heeft zich erg goed ontwikkeld sinds hij de club verlaten heeft."



Lampard is dan ook enthousiast. "Lukaku zou een geweldige aankoop zijn voor Chelsea. Het enige waar de club mee zal zitten is de marktwaarde die omhoog is gegaan. Hij heeft laten zien dat hij een veelzijdige aanvaller is die de afgelopen seizoenen veel doelpunten heeft gescoord in de Premier League. Hij is zeker een optie."



Chelsea lijkt deze zomer afscheid te nemen van Diego Costa. Lampard verwacht een soortgelijke opvolger. "Hij moet sterk zijn, maar moet ook veel doelpunten kunnen maken."