John van 't Schip heeft in Diederik Boer, Dico Koppers, Erik Bakker, Younes Namli en Piotr Parzyszek vijf nieuwe spelers begroet. De trainer van PEC Zwolle is zelf ook nieuw en hoopt op een mooi seizoen.



"Wij denken dat we de selectie goed op peil hebben", vertelt Van 't Schip aan FOX Sports. "Nu is het een kwestie van trainen en dingen duidelijk maken aan de groep. De jongens krijgen de tijd om zich aan te passen. Het zijn jongens die allemaal een verleden hebben in Nederland, dus er spelen geen zaken van een nieuwe taal aanleren of wat dan ook."



De oefenmeester durft nog niet in te schatten hoe de transferzomer verder verloopt. "Er kunnen dingen gebeuren tot aan eind augustus, zoals spelers die weggaan. Ook kijken we of we ons op één of twee posities kunnen versterken. Maar voor het grootste gedeelte is onze selectie ingevuld."