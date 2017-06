"Dat kun je niet vragen aan jongens van twintig"

Stijn Schaars moest de eerste maanden van 2017 missen en uitgerekend in die periode ontstond een dramatische serie bij sc Heerenveen. De vierde plek veranderde in een negende plek, waar het geroemde spel eigenlijk per week minder werd. De oud-PSV'er sluit een verband niet helemaal uit.



"In ons team ben ik de stuurman, ik kan dat wel gaan ontkennen, maar dat is gewoon een feit", vertelt de aanvoerder in FeanFan. "Als die dan wegvalt dan krijg je dat sommige jongens daar moeite mee hebben, dan moeten ze zelf gaan denken. Dat is niet slecht voor hun proces, maar dan komen ze wel in de knoop."



De rol van Schaars bleek belangrijk en zijn maandenlange gemis dus pijnlijk. "Ik loop al wat jaartjes mee, dus ik weet wanneer ik uit moet stappen en ik weet wanneer ik moet blijven hangen. Dat zijn dingen die je niet kunt vragen aan jongens van twintig jaar. Als dat soort jongens iemand naast hun hebben die hun de weg wijst, dan gaat het prima, maar als ze het spel zelf moeten dirigeren dan is het lastiger."