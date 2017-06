'Donnarumma neemt ingrijpend besluit na soap'

Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft al een omstreden imago, maar deze zomer dreigt dat een staartje te krijgen. Gianluigi Donnarumma zou de banden willen verbreken.



Donnarumma is doorgebroken onder de lat bij AC Milan. Zijn club wil het volgend jaar aflopende contract openbreken, maar onlangs besloot de goalie op advies van Raiola een definitieve 'nee' te verkondigen. Volgens de makelaar althans...



In de dagen erna dook het bericht op dat Donnarumma toch nog zou willen praten met AC Milan. De Italiaan zou zich hebben laten overtuigen door coach Vincenzo Montella en het clubbestuur. Volgens Mediaset Premium zou zijn vader woest zijn op Raiola en is neef Enzo naar Polen gestuurd om de situatie toe te lichten.



De kans is aannemelijk dat het kamp Donnarumma binnenkort breekt met Raiola om de situatie recht te breiden. Een paar jaar geleden overkwam de zaakwaarnemer datzelfde in een poging om Marek Hamsik te verleiden om naar Napoli te verkassen.