"Ze betalen er beter dan in Nederland, maar..."

Dion Malone leek zijn voetballoopbaan voort te zetten bij Kayserispor in Turkije, maar in werkelijkheid tekende hij voor Qabala FK in Azerbeidzjan. De verdediger annex middenvelder zegt goed te hebben nagedacht.



Kayserispor was inderdaad een optie. "Maar Qabala was ook een goed alternatief", laat de oud-speler van ADO Den Haag weten aan Voetbal International. Na gesprekken met landgenoten wist hij voldoende. "De club had een goed verhaal, de toekomst ziet er goed uit. En dus heb ik gekozen voor Azerbeidzjan."



Volgens criticasters kiest Malone puur voor het geld. "Ik zal heel eerlijk zijn: ze betalen er beter dan in Nederland", geeft hij toe. "Maar als ik puur voor het geld had gekozen, dan was ik wel ergens anders gaan spelen. De club heeft een goed verhaal, werd afgelopen seizoen tweede én speelt Europees. Dat was voor mij een belangrijke afweging."