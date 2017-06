Arveladze neemt Nederlander mee naar nieuwe klus

Shota Arveladze gaat een nieuw avontuur aan als trainer. De Georgiër gaat in Oezbekistan leiding geven aan Pakhtator Tashkent, dat weer succes naar de hoofdstad wil brengen.



"Pakhtakor is een grote club en heeft een rijke geschiedenis", vertelt algemeen directeur Dmitry Adisman. "Arveladze krijgt nu de kans om voor de club met de gouden letters te werken. Hij heeft vele jaren in Europa gewerkt en hopen dat hij die Europese stijl bij ons elftal kan implementeren."



Tashkent staat momenteel slechts twaalfde in Oezbekistan. De hiervoor clubloze Arveladze werd in januari ontslagen bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Als speler kwam hij uit voor clubs als Ajax en AZ, waar hij als trainer ook clubs als Kayserispor, Kasimpasa en Trabzonspor leidde.



Update 20:20 uur

Shota Arveladze neemt een Nederlander mee als assistent-trainer. Pieter Huistra is aangesteld als zijn rechterhand bij Pakhtator Tashkent. In eigen land is hij bekend als oud-trainer van onder meer FC Groningen en De Graafschap.





I'm happy to announce that I signed with @Pakhtakor_fc together with @arveladze_shota #teamwork — Pieter Huistra (@Pieter_Huistra) 24 juni 2017