"PSV kan hem voor twintig of dertig miljoen euro doorverkopen"

Co Adriaanse is goed te spreken over de komst van Hirving Lozano naar PSV. Na de Confederations Cup-wedstrijd tussen Mexico en Rusland (2-1) sprak de analist lovend over de matchwinnaar. "Dit lijkt een heel goede aankoop."



Lozano (21) profiteerde van een Russische blunder door de 2-1 binnen te kopen. "Hij durft", vertelt Adriaanse bij de NOS. "Als een kamikaze komt hij in, waardoor hij de schoen van de keeper op zijn strot krijgt. Hij wordt volledig onderschat door de verdedigers en maakt er goed gebruik van, want door z'n snelheid scoort 'ie."



Lozano is voor acht miljoen euro plus bonussen gekocht, maar Adriaanse had hem anders óók geadviseerd. "Ja, want hij heeft een goede leeftijd, dus je kunt hem doorverkopen voor twintig of dertig miljoen euro als hij slaagt. Hij is supersnel, handig, heeft een neusje voor de goal, is agressief en blijft ook de hele wedstrijd staan, dus fysiek is hij in orde."