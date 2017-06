Met alleen Oussama Assaidi en Dylan George is FC Twente zwak bezet op de flanken. De Tukkers kijken dan ook nadrukkelijk naar versterking voor de posities links- en rechtsbuiten.



"We zijn aan het zoeken of we goede versterkingen kunnen halen", laat de oefenmeester optekenen in gesprek met FOX Sports. Met Jorn Brondeel, Danny Holla, Alexander Laukart, Haris Vuckic en Tom Boere zijn de nodige versterkingen al binnen. "Hier ben ik blij mee. Het is bijzonder, omdat dit mijn derde seizoen bij Twente wordt en dit de eerste keer is dat op de eerste training nieuwe spelers aanwezig zijn."



Hake komt ook aan het woord over Boere, die bij FC Oss aan de lopende band wist te scoren. De spits blijkt zeer nadrukkelijk te zijn bekeken in de Jupiler League. "Al vrij snel hebben we onze belangstelling kenbaar gemaakt. Een hele poos geleden heb ik al eens met hem gesproken. Wij zijn content met hem en hebben er een goed gevoel bij."