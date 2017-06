Mogelijke opvolger Van Breukelen meldt zich

Recent nam Hans van Breukelen afscheid als technisch directeur van de KNVB, waar hij een roerige periode kende. Nu moet de bond op zoek naar een opvolger. Eén kandidaat meldde zich alvast.



Co Adriaanse, die als trainer actief was bij Willem II, Ajax, AZ, FC Porto, Red Bull Salzburg en FC Twente, ziet de vacature namelijk best zitten. Dat vertelt hij bij bij de NOS.



Adriaanse noemt de job als td van de KNVB 'best interessant'. "Een job waarbij je de lijnen kunt uitzetten voor de toekomst is wel een functie die op mijn pad als trainer ligt."





Co Adriaanse staat welwillend to functie technisch directeur @KNVB zegt hij bij @NOSsport.Meteen bellen: originele vakman. En leuk dwars — Frits Jelle Barend (@fbarend) 24 juni 2017

Hé @KNVB, open sollicitatie van Co Adriaanse voor functie Technisch Directeur net bij de NOS. Ik zou bellen. — Koen van der Eijk (@koenvdeijk) 24 juni 2017

Co Adriaanse doet net even bij @NOSvoetbal een open sollicitatie naar de functie van Technisch Directeur bij de @knvb #oranje #npo2 — Bram Horst (@Bram_Horst) 24 juni 2017