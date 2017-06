Zo oordelen de kijkers over trefzekere PSV-aanwinst Lozano

Hirving Lozano mocht vandaag voor het eerst op dit toernooi starten bij Mexico. De kersverse PSV-aanwinst beloonde het vertrouwen direct met een doelpunt, waar hij ook matchwinner mee werd tegen Rusland: 1-2. Op Twitter is men dan ook voornamelijk positief over het optreden van de dure aanvaller.





5 - Hirving Lozano has been directly involved in five shots for Mexico in their match against Russia (2 shots, 3 chances created). Decisive. pic.twitter.com/SsteSX4rOc