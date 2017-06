Mexico door naar volgende ronde: PSV'er Lozano scoort

Mexico is er vandaag in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Confederations Cup. In de groep is het namelijk tweede geworden dankzij een 1-2 zege op gastland Rusland, dat nu uitgeschakeld is.



De openingstreffer kwam nog van de Russen via Aleksandr Samedov, maar enkele minuten later maakte verdediger Nestor Araujo al de gelijkmaker met een kopbal. Ook via een kopbal scoorde Hirving Lozano: de watervlugge PSV-aanwinst verschalkte in de 52e minuut de onnodig uitkomende Igor Akinfeev. 2-1 bleek ook de einduitslag.



Hierdoor gaat Mexico als nummer 2 achter Portugal door. Laatstgenoemde won simpel met 0-4 van Nieuw-Zeeland, mede dankzij één goal van Cristiano Ronaldo.





A truly bizarre goal from Hirving Lozano puts Mexico in front against the hosts.



Russia now need to score twice to go through. pic.twitter.com/b8stLX0DzU — Squawka News (@SquawkaNews) 24 juni 2017