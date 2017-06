Feyenoord-reserve Tapia reageert: wil hij vertrekken?

Renato Tapia werd anderhalf jaar geleden voor 3 miljoen euro gekocht door Feyenoord van FC Twente, maar de Peruviaan heeft sindsdien nog weinig indruk gemaakt.



Er wordt dan ook gesuggereerd dat hij deze zomer weer gaat vertrekken. Maar zelf wil Tapia daar niets van weten: hij is erg zelfkritisch en wil vechten voor zijn kans. "Ik moet me meer aanpassen aan het team", geeft de middenvelder een pijnpunt aan, in gesprek met El Comercio.



"Of ik me heb gestoord aan het gebrek aan speeltijd? Nee, want ik kan ook bij de beloften beter worden. Ik neem het stap voor stap. Voor nu denk ik gewoon aan Feyenoord."



Het contract van Tapia in Rotterdam loopt nog door tot medio 2020.