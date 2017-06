'De Vrij laat Lazio toch verdrietig achter door clausule-eis'

Verdediger Stefan de Vrij werd de voorbije weken en maanden meermaals in verband gebracht met een transfer, naar de top van de Premier League bijvoorbeeld. Het huidige contract van de oud-Feyenoorder bij SS Lazio loopt af in 2018, maar in Italië denkt men dat De Vrij gaat verbazen. Hij zou zijn verbintenis in Rome verlengen.



De krant Il Messaggero weet het zeker: De Vrij en zijn management zijn eruit met de beleidsbepalers van Lazio. Er zou de afgelopen tijd achter de schermen volop onderhandeld zijn en de Oranje-international zou toch maar kiezen voor een salarisverhoging bij zijn huidige club. Volgens de Italiaanse bron gaat De Vrij in de nieuwe situatie ongeveer twee miljoen euro per jaar verdienen.



Vermoedelijk is er gewoonweg niet zo heel veel interesse voor De Vrij, want die laatste lijkt nog steeds open te staan voor een mooie transfer. Daarom is er een ontsnappingsclausule ingebouwd in de nieuwe verbintenis van de stopper. Geïnteresseerde clubs moeten straks dertig miljoen euro betalen om de handtekening van De Vrij te bemachtigen.



Update 17:30 uur

Even leek Stefan de Vrij toch tot een contractverlenging te komen bij SS Lazio, maar nu lijkt dat opeens weer erg ver weg. Volgens Fantagazetta eist de Oranje-international namelijk een ontsnappingsclausule van zo'n 20 miljoen euro in een nieuwe verbintenis, en dat vindt Lazio véél te laag.



Volgens diverse media ruiken clubs als Tottenham Hotspur, AC Milan, Internazionale, Chelsea en Liverpool bloed: zij zien wel heil in een transfer van de 25-jarige De Vrij.

