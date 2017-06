KNVB onder enorme druk betreft instroming beloftenteams

De KNVB maakte onlangs de regels omtrent de instroming van de beloftenteams in de Tweede en Derde Divisie bekend. Die zijn niet met al te veel enthousiasme ontvangen, zo schrijft Omroep West nu.



'In een brief aan de KNVB, die is ondertekend door de voorzitters van FC Lisse, Rijnsburgse Boys, Katwijk, VVSB, Scheveningen en IJsselmeervogels, maken de clubs duidelijk niet gediend te zijn van de handelswijze van de voetbalbond omdat zij niet betrokken zijn bij de besluitvorming over de instroom van de beloftenteams', schrijft de regionale omroep, die zelfs weet dat de clubs dreigen met het verbreken van de afspraken met de KNVB.



De voorzitters schrijven in de brief: "Mocht u anders besluiten, dan zien wij dat als het formeel breken van gemaakte afspraken. In dat geval is dat vice versa en zullen we ons gaan beraden op de toekomst van het Nederlands amateurvoetbal."



Vooral de hoeveelheid beloftenteams in de Tweede en Derde Divisie stuiten op tegenwerking. Omroep West: 'Met ingang van het seizoen 2018/2019 zouden er nog eens acht beloftenteams in de voetbalpiramide instromen. Twee daarvan stromen in in de Derde Divisie, zes beginnen in de Hoofdklasse."



De amateurclubs reageren hierop in hun brief: "We doen een dringend beroep aan de KNVB om te doen wat de KNVB altijd zegt te doen: luisteren naar wat de clubs willen. We verzoeken u de belangen van de amateurclubs te behartigen en dit besluit terug te draaien."