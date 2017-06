'Frans international versiert Pamela Anderson'

Iedereen die in de jaren '90 ooit zijn televisie aanzette, weet wel wie Pamela Anderson is. De Amerikaanse actrice uit Baywatch gold in die tijd als een heus sekssymbool. Nu ziet het ernaar uit dat een Franse international haar aan de haak geslagen heeft.



De Franse krant Voici bericht immers dat Adil Rami een koppel zou vormen met Anderson. De 31-jarige verdediger van Sevilla werd met haar gespot tijdens een etentje in een restaurant in Nice. Anderson en Rami leerden elkaar volgens de krant kennen via gemeenschappelijke vrienden.





As they headed out, the duo were engrossed in conversation while joined by pals following a dinner at chic resta... https://t.co/pI7Q5fLdE9 — Thus Spake (@thus_spake) 23 juni 2017