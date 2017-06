Twente-aanwinst: "Lang genoeg op de lauweren gerust"

Tom Boere werd een paar dagen geleden gepresenteerd in Enschede en zaterdag stond hij al op het veld voor de eerste training. De van FC Oss afkomstige spits kijkt halsreikend uit naar het nieuwe seizoen.



"Natuurlijk brengen de verwachtingen druk met zich mee, maar ik moet daar gewoon goed mee omgaan", vertelt Boere aan FOX Sports. "Vorig seizoen stond ik ook al een soort van onder druk en gingen mensen je toch in de gaten houden. Het is aan mij om te laten zien wat ik kan."



De 24-jarige Boere, afgelopen seizoen goed voor 33 doelpunten, vervolgt: "Natuurlijk zal het een tandje erbij zijn. Wat ik verwacht is mooi voetbal. Hopelijk kan ik belangrijk zijn voor het elftal. Ik heb er absoluut zin in. Ik heb lang genoeg op de lauweren gerust."





Tom Boere kan niet wachten om zich ook in de #Eredivisie te laten zien: "Lang genoeg op lauweren gerust." #FCTwente pic.twitter.com/r3UmbNWY9y — FOX Sports (@FOXSportsnl) June 24, 2017