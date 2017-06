Hiddink laakt KNVB: "Er was geen goed management"

Guus Hiddink heeft stevig uitgehaald naar zijn oud-werkgever KNVB. Rond de Confederations Cup in Rusland kwam de ervaren Achterhoeker aan het woord over de situatie in Zeist.



"De Nederlandse bond had geen goede filosofie. Er was geen goed management om een, twee of drie stappen vooruit te denken", aldus Hiddink, die zijn Oranje-rentree niet mocht afmaken. In zijn optiek is er een golfbeweging gaande. "Aan de top heb je grote talenten nodig en dan daal je weer. Nederland beweegt een beetje in een dalende lijn."



Hiddink legt uit aan de NOS: "We hebben Arjen Robben, we hebben Robin van Persie, maar in het voetbal zijn zij nu op leeftijd. Zij zijn ouder dan 30. Er zijn nu geen hele grote talenten die zichzelf aanbieden op het grote podium, op topniveau. Dat moet je accepteren. Maar in de tussentijd moet je vasthouden aan je strategie en niet in paniek raken."