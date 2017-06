"Feyenoord vindt dat kennelijk wel normaal..."

Max Huiberts verwacht geen uitgaande transfers van AZ-spelers naar Feyenoord en/of PSV. De directeur voetbalzaken van de Alkmaarders vindt deze houding niet abnormaal.



"Ik heb gelezen dat Feyenoord en PSV vinden dat clubs als FC Utrecht, Vitesse en AZ belachelijke transfersommen vragen. Dus zullen ze niet bij ons aankloppen, neem ik aan", stelt Huiberts in het Noordhollands Dagblad. "Het lijkt wel of die clubs bezig zijn aan een soort offensief om ons onder druk te zetten, maar daar trekken we ons niets van aan."



"Wij bepalen de prijs van een speler, niet zij", benadrukt Huiberts, die fel van zich afbijt. "Feyenoord vindt het kennelijk wel normaal om twintig miljoen te vragen voor hun eigen rechtsback (Rick Karsdorp, red.), maar de bedragen die FC Utrecht, Vitesse of wij vragen vinden ze belachelijk. Het zal allemaal wel."