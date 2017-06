'FC Barcelona wil toeslaan met toptransfer opvallende rechtsback'

FC Barcelona had voor zichzelf deze transferzomer drie duidelijke speerpunten: Ousmane Dembele, Marco Verratti en een nieuwe rechtsback moeten er gehaald worden.



De eerste twee lijken nu een moeilijk verhaal te worden aangezien hun werkgevers (Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain) niet meewerken. Maar een nieuwe rechtsback is absoluut een prioriteit.



Hector Bellerin (Arsenal) werd lang genoemd als de voornaamste kandidaat, terwijl fans stiekem hoopten op een terugkeer van lieveling Dani Alves, die zijn contract bij Juventus liet ontbinden. Maar volgens Goal.com heeft de clubleiding van Barça het vizier op een andere speler van 'De Oude Dame' gericht: Juan Cuadrado.



De Colombiaan is van origine een rechtsbuiten, maar in het welbekende 5-3-2 systeem van Juve speelde hij steeds vaker als rechtsback. Barcelona geraakte in die rol van Cuadrado onder de indruk, en zien nu in hem een ideale nieuwe rechter vleugelverdediger. Voornamelijk omdat hij met een prijskaartje van 28 miljoen euro goedkoper is dan Bellerin, die bovendien in principe niet mag vertrekken van Arsenal.





#Barcelona are considering a move for #Juventus winger Juan Cuadrado as #Arsenal look like hanging on to Hector Bellerin this summer. (Goal) pic.twitter.com/zSWjXtNMVj — Transfer News (@_FutbolTransfer) 23 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.