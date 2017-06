Oud Bayern-speler al weer weg bij Ajax: "Kon gewoon niet blijven"

Hij kwam een half jaar geleden met torenhoge verwachtingen over van Bayern München, maar nu vertrekt Antonio Trograncic al weer bij Ajax. Hij kon naar eigen zeggen 'niet wennen' in Amsterdam.



"Het was geweldig en ik wil iedereen bedanken, maar ik kon gewoon niet blijven. Ik voelde me eerst goed, maar op het einde was het heel erg moeilijk zonder mijn familie en vrienden", vertelt Trograncic, centrale middenvelder van beroep, aan Ajax Showtime.



Zes maanden geleden liet hij zijn contract bij Bayern nog verscheuren voor Ajax. Een terugkeer bij de Rekordmeister zit er derhalve niet in voor de zeventienjarige Kroaat. "Ik dacht dat Ajax beter voor mijn toekomst was.."



In 2013 kaapte Bayern Trograncic weg bij Red Bull Salzburg, vooral omdat Josep Guardiola enthousiast over de technisch vaardige tiener was. Al met al is zijn ontwikkeling sindsdien dus niet echt naar wens geweest.