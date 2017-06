'Vitesse verliest na Van Wolfswinkel nog een spits: jackpot'

Vitesse verloor onlangs al topschutter Ricky van Wolfswinkel aan de Zwitserse Champions League-ploeg FC Basel. Nu dreigen de Arnhemmers andermaal een spits te moeten verkopen.



Zhang Yuning wil namelijk niet bijtekenen en lonkt naar een transfer, omdat hij het afgelopen seizoen nauwelijks speelminuten kreeg van trainer Henk Fraser. De Chinees ligt hierdoor nog maar voor één jaar vast, dus een lucratieve transfer is gewenst.



Zhang vertegenwoordigt namelijk een flinke transferwaarde, zo schrijft De Gelderlander. 'De spits is een fenomeen in China. Hij is uithangbord van het nationale team. Op commercieel vlak is een grote competitie daarmee veel interessanter voor hem en zijn omgeving', aldus het medium.







Het management van Zhang vult aan: "In China wil iedereen alles van hem weten. Maar de eredivisie is in Azië een kleine afzetmarkt. De Premier League en Bundesliga zijn overal op tv te zien. Dat zijn de grote competities. Daar kijken miljoenen Chinezen naar. Voor Yuning is voetballen in Duitsland of Engeland marketingtechnisch en in sponsoring gewoon veel beter."



De twintigjarige Zhang ontbrak vandaag al op de eerste training van Vitesse, in afwachting van een transfer.





🇨🇳 | Zhang Yuning was an unused sub for @MijnVitesse in their 2-0 win over @Alirezajb7's @AZAlkmaar in the KNVB Cup Final last night. pic.twitter.com/9GZXstEf6g — Asian Football Feast (@AsianFballFeast) 1 mei 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.