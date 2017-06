Of Richairo Zivkovic gaat slagen bij KV Oostende in België is nog maar de vraag, maar zeker is dat zijn knappe vriendin Zoë Tauran indruk gaat maken bij onze buren. Buiten het feit dat ze een lust voor het oog is, kan ze ook nog eens erg goed zingen!



Zoë is namelijk een professionele zangeres. Ze maakt deel uit van de popgroep TP4Y (Too Pretty For You), een girlband die in 2014 nipt de finale verloor van Holland's Got Talent.









