Pornoster belooft: 'Als mijn land de Confed Cup wint..'

Momenteel is de Confederations Cup in Rusland in volle gang. Het thuisland staat er met nog één duel te gaan best aardig voor: bij een zege op Mexico is het zeker geplaatst voor de halve finale, bij een gelijkspel is het afhankelijk van Portugal (dat tegen Nieuw-Zeeland speelt vanavond).



Mochten de Russen daadwerkelijk doorstomen naar de halve eindstrijd, en misschien uiteindelijk zelfs het gehele toernooi winnen, dan kan het wel eens een gezellige boel gaan worden in het land. Pornoster Alina Henessy heeft namelijk beloofd dat wanneer Rusland met goud eindigt, zij de 'grootste gang bang uit haar hele carrière' zal gaan organiseren.. Alina ziet er in ieder geval erg goed uit, dus we verwachten behoorlijk wat kandidaten in dat geval!





Porno star Alina Henessy has promised to have the biggest gang bang in her career, if Russia win the #ConfedCup. pic.twitter.com/RneSl8qSHd — Stefano Conforti (@confortistefano) 24 juni 2017

